Erano le 9 di questa mattina, quando gli agenti della squadra Volante sono intervenuti in via Aspromonte, nei pressi della Casa Circondariale di Latina, a seguito di segnalazione relativa ad una violenta lite in strada.

L'intervento si è reso necessario, in quanto tre uomini si erano resi protagonisti di una rissa, ma una volta sentita la sirena della Volante, hanno smesso di picchiarsi.

Dopo aver calmato gli animi, non senza fatica, è stato accertato che le due fazioni - da un lato padre, madre e figlio e dall'altro un loro conoscente – avevano avuto inizialmente una discussione verbale poi degenerata, con i tre uomini che sono passati alle vie di fatto, colpendosi con calci e pugni.

Due dei contendenti sono stati medicati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Presso gli Uffici della Questura le parti hanno dichiarato che la disputa è stata originata da futili motivi, e si sono accusate reciprocamente di passati episodi di insulti e offese.

D'intesa con il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, le tre persone in argomento sono state denunciate in stato di libertà per il reato di rissa.