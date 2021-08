Nei confronti dello straniero, alla luce degli elementi testimoniali raccolti, è stata inoltrata specifica informativa di reato alla Procura della Repubblica, significando che è in corso la visione dei filmati di alcune telecamere di videosorveglianza allo scopo di accertare rigorosamente le responsabilità di ognuno.

Alcuni giovani del posto sono quindi intervenuti a difesa del loro concittadino fronteggiando lo straniero e, se non fossero intervenuti risolutamente gli Agenti, la situazione sarebbe sicuramente degenerata.

Ai poliziotti del Commissariato di Cisterna di Latina un giovane del posto ha riferito che poco prima era stato avvicinato da un cittadino extracomunitario che, proferendo al suo indirizzo minacce quali "io ti ammazzo, ti meno, ti apro la faccia e ti spezzo le gambe", aveva tentato di impossessarsi della sua collana in acciaio.

