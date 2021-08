Le prime due sono spuntate dalla sabbia intorno alle 20, quando ancora c'era la luce del sole. Nel giro di due ore, si sono schiuse tutte le uova depositate ai primi di luglio da una Caretta caretta, al lido Onda Marina di Terracina. In tutto dovrebbero essere 32 le tartarughe nate e che, grazie al lavoro di TartaLazio, hanno raggiunto il mare. Tanti i curiosi che con gli smartphone hanno immortalato i diversi momenti della schiusa. Le tartarughine sono state estratte dal recinto a piccoli gruppi, misurate e pesate, infine sono state liberate. C'è attesa anche sulla spiaggia della Bufalara, a Sabaudia, dove la schiusa è prevista in questi giorni, se non in queste ore.