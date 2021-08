Nella tarda mattinata di ieri gli agenti della Squadra Volante di Latina hanno tratto in arresto un 52enne di Formia che da mesi tormentava la propria madre. La donna, per sottrarsi alle continue angherie del figlio, aveva persino spostato il proprio domicilio dal comune di Formia, dove pure abita l'uomo, presso il capoluogo pontino. Tuttavia questo estremo tentativo non è stato sufficiente a restituirle tranquillità. Infatti l'uomo, nella mattinata di ieri, raggiungeva la madre che già nei mesi scorsi aveva subito percosse, minacciandola nuovamente per ottenere denaro.

La donna, ormai esausta dei continui soprusi, provava a chiamare col proprio telefonino la Polizia, ma il figlio l'afferrava per il collo e, dopo averla strattonata con efferata violenza, le sottraeva a viva forza il cellulare, per poi allontanarsi a bordo della propria auto. Tuttavia la Volante intervenuta sul posto, rintracciava e bloccava l'uomo poco distante dal luogo dell'aggressione, traendolo in arresto per i reati di rapina e atti persecutori e ponendo così termine agli incubi della povera donna. L'uomo è ora ristretto presso il carcere di Rieti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.