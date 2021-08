In particolare l'uomo, alle precedenti 18,30 circa, dopo aver scavalcato il balcone dell'abitazione familiare, si era introdotto all' interno cercando di aggredire con un martello la propria moglie convivente costringendola a fuggire con il figlio minore, ma il tempestivo intervento dei carabinieri riusciva ad evitare che l'aggressore portasse ad ulteriori e più gravi conseguenze il suo gesto.

Nella serata di ieri, a Maenza, i carabinieri del luogo unitamente ad una pattuglia della Stazione carabinieri di Priverno, traevano in arresto, nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, un 48 enne marocchino.

