un grave incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino sul lungomare di Sabaudia. Per cause ancora da accertare quattro giovani che viaggiavano all'interno di un' Alfa Romeo 147 sono usciti fuori strada carambolando nel parcheggio antistante l'hotel Le Dune. L'impatto è stato molto violento.

