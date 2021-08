Torna ad impennarsi il numero dei positivi a Latina e provincia per quanto riguarda il Covid-19. Sono 55 i contagiati riportati nel bollettino giornaliero della Asl di Latina, con il record giornaliero che spetta alla città di Fondi con 14 casi. Sono 10 a Terracina, 6 quelli registrati nel capoluogo, 5 ad Aprilia. Continuano fortunatamente a non registrarsi decessi, così come non ci sono stati nuovi ricoveri. Sono 34 le persone giudicate guarite e 1.946 i vaccinati.

Aprilia 5

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 2

Cori 1

Fondi 14

Formia 2

Gaeta 3

Itri 1

Latina 6

Lenola 1

Maenza

Minturno

Monte San Biagio

Norma

Pontinia

Ponza

Priverno 3

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia

San Felice Circeo 3

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze 2

Sonnino

Sperlonga 1

Spigno Saturnia

Terracina 10

Ventotene

TOTALI 54