Non ce l'ha fatta purtroppo uno dei giovani rimasti coinvolti nel grave incidente verificatosi nella notte appena trascorsa sul lungomare di Sabaudia. La vittima è Giuseppe Del Sordo di Aprilia di 23 anni. Insieme a lui viaggiavano altri tre amici nonchè colleghi. Il giovane lavorava infatti insieme agli amici presso l'Hotel Oasi di Kufra. Si è trattato di un incidente autonomo. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Sabaudia l'auto è andata fuori strada capovolgendosi più volte per poi finire nel parcheggio antistante l'Hotel Le Dune. Il 23enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ma poi purtroppo le sue condizioni sono peggiorate.

Auto finisce fuori strada sul lungomare, feriti quattro giovani 11 ore fa un grave incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino sul lungomare di Sabaudia. Per cause ancora da accertare quattro giovani che viaggiavano all'interno di un' Alfa Romeo 147 sono usciti fuori strada carambolando nel parcheggio antistante l'hotel Le Dune. L'impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenute le ambulanze di Croce Azzurra e Croce Amica che hanno trasportato i feriti all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e al Fiorini di Terracina. Necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ad effettuare i rilievi i Carabinieri della Stazione di Sabaudia