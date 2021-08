Nel dispositivo venivano contestate cinque violazioni amministrative per un totale di euro 2.000, nonché la sanzione accessoria del provvedimento di chiusura per cinque giorni che ha interessato cinque esercizi commerciali - bar del litorale.

Nella giornata di ieri , a Terracina, a conclusione di specifici servizi di controllo del territorio atti a prevenire e contrastare le violazioni commesse durante i fine settimana nei luoghi di assembramento frequentati da giovani, nonché al rispetto delle misure di sicurezza imposte dai protocolli previsti per fronteggiare l' emergenza epidemiologica da Covid-19, i militari della stazione carabinieri del luogo, con la collaborazione della Sio dell'8° Reggimento Carabinieri "Lazio" Roma, procedevano al controllo di varie attività commerciali del centro.

