Nel corso della mattinata odierna, ad Anzio, i carabinieri del Norm di Aprilia hanno tratto in arresto, in esecuzione all'ordinanza della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Latina Pierpaolo Bortone, un 33 enne marocchino, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare il provvedimento restrittivo richiesto dal pm Antonio Sgarrella è stato emesso a conclusione delle attività investigative antidroga, poste in essere dai carabinieri, conseguenti all'arresto di altri 3 cittadini di nazionalità marocchina, avvenuto il 25 febbraio 2021, quando venivano rinvenuti e sequestrati 8 chili di hashish e denaro in contanti, nella loro disponibilità. nella circostanza si è accertato che il suddetto arrestato facesse parte del medesimo sodalizio criminale già disarticolato.

L'arrestato sarà associato presso il primo istituto penitenziario che fornirà la disponibilità.