È successo tutto in pochi istanti: prima l'alterco tra la coppia e poi l'intervento di una terza persona che avrebbe picchiato l'uomo per impedirgli a sua volta di picchiare la compagna.

E' una storia dai contorni ancora tutti da chiarire quella accaduta nella giornata di ieri all'interno di un grosso supermercato di Cisterna.

In queste ore i Carabinieri di Cisterna diretti dal comandante Raffaele Priore - e in forza al Reparto territoriale di Aprilia - stanno indagando sull'accaduto per cercare di stabilire con esattezza gli eventi consumati davanti anche ad alcuni testimoni, clienti dell'esercizio commerciale, in quel momento impegnati a fare la spesa.

Secondo le poche informazioni emerse nelle prime ore, a finire alle mani sono stati il direttore di sede con il titolare del supermercato.