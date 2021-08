È stato effettuato l'esame esterno sul corpo del giovane Giuseppe Del Sordo, il 23enne morto ieri notte in un terribile incidente a Sabaudia.

A seguito dell'esame, la Procura ha dato il via libera alla famiglia per celebrare i funerali che si terranno domani alle 15.30 presso la chiesa Maria Madre della Chiesa in via Aldo Moro ad Aprilia.