Arriva la nota ufficiale del Comune di Ardea, per tramite dell'assessore Possidoni, sul focolaio Covid individuato dalla Asl nel consorzio Tor San Lorenzo Lido.

"Si tratta di 7 giovani soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi. Come di norma in queste occasioni, la Asl Roma 6 sta eseguendo il tracciamento di coloro che sono entrati a stretto contatto con queste persone per eseguire il test Covid ed escludere l'infezione. Per il momento non sono stati identificati ulteriori casi. A scopo preventivo, la Asl ha raccomandato di adottare la massima attenzione al rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione al contagio da Covid-19. Questi piccoli focolai ci ricordano che non dobbiamo abbassare la guardia e che spesso anche i gesti più naturali, come abbracciarsi, possono diventare veicolo di trasmissione dell'infezione. Come Comune di Ardea, in questo mese, abbiamo fatto importanti sforzi per dare la possibilità ai nostri cittadini di potersi vaccinare e, grazie alla disponibilità della Asl Roma 6, nei prossimi giorni ci saranno ulteriori open-day con il vaccino Johnson".