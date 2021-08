In particolare la prevenuta, alterando il funzionamento di un sistema informatico, interveniva senza diritto sui dati telematici del conto corrente intestato ad altra persona, riuscendo indebitamente a farsi accreditare sul proprio conto la somma di 14.900 euro, mentre un'altra somma di 11.000 euro, veniva trasferita su conti esteri.

Nella giornata odierna, a Prossedi, i carabinieri del locale Comando Stazione, a conclusione di specifica attività investigativa, denunciavano a piede libero, per il reato di frode informatica, una donna originaria di Napoli.

