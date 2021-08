Tentano di scippare una anziana di giorno e in pieno centro, ma non riuscendo al primo tentativo e certi di aver attirato l'attenzione dei presenti preferiscono darsi alla fuga a mani vuote. L'episodio si è consumato ieri mattina lungo via delle Palme. La vittima, una donna anziana e con difficoltà motorie tali da rendere necessario l'uso del bastone, stava procedendo verso via Aldo Moro, quando è finita nel mirino dei malviventi, probabilmente convinti che si trattasse di un bersaglio facile e di una zona relativamente isolata anche in orario diurno. Uno dei due uomini si era parcheggiato poco distante per favorire la fuga insieme al complice, una volta compiuto lo scippo; l'altro invece si è avvicinato a piedi all'anziana signora ha provato a strapparle la catenina d'oro che portava al collo, poi a portarle via la borsetta. Fortunatamente nessuno dei due tentativi è andato in porto, perché in qualche modo seppur spaventata l'anziana signora è riuscita a difendersi. A quel punto ai malviventi non è rimasto altro da fare che darsi alla fuga dileguarsi in auto. Sotto choc per l'accaduto , la donna è stata soccorsa dagli operatori del 118.