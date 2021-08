Arrivano i primi dati riguardanti i rilevamenti effettuati dall'Arpa nell'area intorno alla Sep, a Pontinia, dove il 22 agosto scorso è andato in fiamme il capannone di stoccaggio e compostaggio dell'azienda di Mazzocchio. Sono dati ancora incompleti, visto che alcuni sono ancora in lavorazione. L'Agenzia ha installato a breve distanza dall'area interessata un campionatore ad alto volume, strumento necessario per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e diossine. Per quanto riguarda la diossina, la concentrazione di tossicità in ambiente urbano (valore TEQ) è stata stimata leggermente sopra la media stabilita dall'OMS. Tutto nella norma invece il valore di concentrazioni in aria di diossina e furani.