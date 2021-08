Torna a salire, in quella che sembra un'altalena di numeri giornalieri, il dato relativo ai nuovi positivi al coronavirus in provincia di Latina. Sono 57 i contagiati riportati nel bollettino quotidiano della Asl pontina relativo alle ultime 24 ore. Il poco edificante record di giornata spetta al comune di Sezze dove sono stati rilevati 10 positivi. Seguono Cisterna e Latina con 9, Fondi con 6, Formia e Terracina con 4 e Aprilia con 3 (sotto il dato comune per comune). Uno solo il ricovero registrato, mentre sono 19 le persone giudicate guarite. Sale sensibilmente la quota dei vaccinati, ben 3.152 nelle ultime 24 ore.

Aprilia 3

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 9

Cori

Fondi 6

Formia 4

Gaeta 3

Itri 1

Latina 9

Lenola 1

Maenza

Minturno 1

Monte San Biagio

Norma

Pontinia

Ponza

Priverno 1

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 2

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 2

Sezze 10

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 4

Ventotene

TOTALI 57