Arriva una nota ufficiale, da parte della Asl Roma 6, sul focolaio Covid-19 riscontrato presso il consorzio "La Sbarra" di Tor San Lorenzo, lido di Ardea.

"Sono 7 i casi positivi identificati ad oggi, riferiti a giovani di circa 20 anni, residenti a Roma ed in vacanza presso il consorzio, riconducibili a 2 distinti cluster (3 + 4 persone). Si tratta di casi paucisintomatici/asintomatici. Due persone sono rientrate a Roma, 5 si trovano attualmente in isolamento presso il Consorzio, ove stanno osservando la quarantena. Sono state poste in quarantena altre 3 persone considerate contatti stretti".

"La situazione, monitorata quotidianamente dalla ASL, attualmente risulta sotto controllo e non desta particolari preoccupazioni. Si è ritenuto opportuno diffondere indicazioni ai consorziati circa l'applicazione rigorosa delle misure anti Covid, avendo appreso nel corso dell'indagine epidemiologica di assembramenti frequenti all'interno dell'"area consortile", soprattutto in spiaggia ed in prossimità di strutture di ristorazione e di svago. E' prevista l'effettuazione di ulteriori tamponi di controllo per le persone in osservazione per la fine del mese; eventuali ulteriori azioni saranno valutate in base all'evoluzione dell'indagine epidemiologica".