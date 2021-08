Sono appena iniziati presso la chiesa Maria Madre della Chiesa in via Aldo Moro ad Aprilia, i funerali di Giuseppe Del Sordo il ragazzo deceduto a soli 22 anni in un terribile incidente avvenuto a Sabaudia.

Il feretro è stato accolto da parenti, amici, colleghi della Guardia di Finanza del padre e commercianti di Aprilia, in un commosso silenzio.