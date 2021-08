Nella giornata di ieri, alle ore 18 circa, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Priverno, congiuntamente al personale del Nipaaf, nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, ed a seguito di intensa attività di osservazione e controllo nelle aree già interessate da diversi incendi boschivi nei giorni precedenti, sorprendevano, in comune di Roccagorga, località "Fosso la Paglia", un trentasettenne residente nello stesso comune, che appiccava il fuoco alla vegetazione in prossimità di oliveti e soprassuoli boschivi.

I militari intervenivano prontamente bloccando l'incendiario che veniva tratto in arresto in flagranza, per ipotesi di reato di incendio boschivo. Lo stesso verrà processato, così come disposto dal Magistrato di turno, con il rito per direttissima nella giornata di oggi.