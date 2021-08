Non curanti del via vai ancora intenso a quell'ora nella zona del litorale, si sono fermati nella piazzola dove ieri si era fermato un venditore ambulante di frutta e lo hanno minacciato con una pistola per farsi consegnare l'incasso della giornata, compresi i soldi che conservava nel portafogli. Dal pomeriggio di ieri i poliziotti della Questura di Latina danno la caccia a due rapinatori entrati in azione tra Borgo Sabotino e Foce Verde, fuggiti a bordo di un maxi scooter dopo avere intascato un bottino di circa trecento euro.

L'episodio si è registrato intorno alle 17:30 di ieri nello slargo che si trova in strada Foce Verde sul bordo della carreggiata all'altezza dell'incrocio con via Massaro, la parallela del lungomare. Si tratta di uno dei punti di sosta più utilizzati dai commercianti ambulanti, proprio come il fruttivendolo che ieri aveva scelto quel luogo per vendere cocomeri. Ovviamente i banditi hanno scelto il momento opportuno per colpire, ovvero quando non c'erano clienti fermi a bordo strada: viaggiavano a bordo di un maxi scooter e si sono avvicinati di soppiatto all'esercente.