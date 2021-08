Investita mentre attraversa la strada da un'auto guidata da un uomo di Prossedi. Morta sul colpo una sessantanovenne di Giuliano di Roma, G.D.G. L'incidente ieri sera dopo le 23 in via Le Prata a Giuliano di Roma. La donna era in compagnia del marito ed erano stati ad una festa di compleanno. Inutili i soccorsi. Purtroppo il cuore della cinquantanovenne aveva già cessato di battere. Sul posto i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.