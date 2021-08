Un tragico incidente si è verificato poco fa, alle 18 circa, nel territorio di Sezze. Un giovane motociclista di circa 30 anni è morto a seguito di un violento impatto contro un muretto a bordo strada. La vittima non era in possesso dei documenti e ora i carabinieri stanno cercando di risalire alla sua identità.

I fatti sono avvenuti all'incrocio tra via Roccagorga e via Murolungo. Il giovane centauro proveniva da via Roccagorga, dove ha perso il controllo del mezzo in curva, colpendo violentemente il cemento a bordo strada. Sul posto i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e i carabinieri della Stazione di Sezze per i rilievi.