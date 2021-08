I fatti sono avvenuti sullo svincolo dell'Appia, in direzione dell'ingresso alla Pontina. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, la polizia stradale e i carabinieri. In fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente, mentre la strada è stata interdetta al traffico.

Tragico incidente, poco dopo le 22 di ieri, sabato 28 agosto, nel territorio di Terracina. Due le vittime del terribile scontro, che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio un uomo e una donna di Roma, entrambi in sella al motociclo.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli