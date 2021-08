Un incidente stradale è avvenuto oggi a Latina, nel primo pomeriggio in pieno centro, a poca distanza da piazza del Popolo. Per cause in fase di ricostruzione una Jeep Renegade condotta da un uomo di 50 anni di Latina che percorreva via Farini è entrata in collisione con una Kia condotta da un uomo del capoluogo pontino che da via Emanuele Filiberto procedeva verso piazza del Popolo.

L'impatto è stato molto violento e subito è scattato l'allarme. Il suv a causa della botte si è ribaltato e l'uomo che era al volante è stato trasportato in codice giallo al Santa Maria Goretti di Latina, era cosciente quando sono arrivati i soccorritori ma il suo quadro clinico viene monitorato costantemente. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale di Latina.