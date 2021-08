Un enorme albero cede di schianto e finisce sopra a una panchina del parco, paura nel giardino "Franco Calissoni" di Aprilia. Un pino - forse a causa delle forti raffiche di vento delle scorse ore - è caduto questa mattina all'interno dell'area verde.

Ad accorgersi del crollo sono stati i residenti di Aprilia Nord, che oggi dopo le ore 8 hanno allertato il Comune. Il cedimento avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi ma fortunatamente in quel momento nell'area verde non c'era nessuno. Il pino, già malato da tempo, era sotto osservazione del Comune che una volta ricevuta la segnalazione ha inviato gli operai della Multiservizi e gli agenti della polizia locale per transennare l'area.

Nel pomeriggio invece una ditta specializzata e i dipendenti della Progetto Ambiente provvederanno a tagliare e rimuovere l'albero. "Siamo stati fortunati - commenta il sindaco Terra - che in quel momento non ci fosse nessuno nel parco".