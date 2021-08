Per tale ragione, oltre alle sanzioni amministrative contestate al titolare, l'attività commerciale è stata chiusa temporaneamente per cinque giorni.

Il titolare, per eludere i controlli di polizia, riceveva gli ordini attraverso WhatsApp. Inoltre, i numerosi clienti assembrati all'esterno consumavano sul posto senza alcun rispetto del distanziamento sociale, eludendo pertanto le misure per il contenimento del Covid-19.

Sono stati pertanto intensificati i controlli da parte dei poliziotti del Commissariato di Terracina, i quali hanno accertato che venivano somministrate bevande ed alimenti per tutta la notte, all'interno del locale, anche al buio e con le insegne spente, anche ben oltre l'orario di chiusura prevista alle ore 02:00.

Nei giorni scorsi, dinanzi al locale gestito da un cittadino di origine bengalese, una donna era stata aggredita verbalmente da alcuni avventori, per essersi lamentata del baccano notturno proveniente dal locale.

La Polizia di Stato di Latina ha sanzionato il titolare di una attività commerciale di Terracina ed ha proceduto alla chiusura del locale per 5 giorni.

