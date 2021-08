Gravissimo incidente stradale lunedì sera lungo l'Appia a Terracina. Coinvolti due veicoli, un'automobile e uno scooter, con un ragazzo del posto, 24 anni, ricoverato in serie condizioni in un nosocomio della Capitale. L'incidente è avvenuto all'uscita della città nei pressi di un parcheggio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti – la dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale di Terracina – lo scooter, condotto dal 24enne del posto, viaggiava in direzione nord. Per motivi da appurare, lo scontro con l'auto, una Mercedes condotta da un uomo della provincia di Frosinone, che a quanto pare stava svoltando per entrare nell'area di sosta.

Ad avere la peggio è stato il conducente del due ruote, che è stato dapprima trasportato in ospedale e poi condotto in elicottero in un nosocomio romano dov'è attualmente ricoverato in gravi condizioni.