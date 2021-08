Brutto incidente stradale questa mattina a Cisterna di Latina. In località Le Castella, in via Giovanni XXIII, alle porte della città, una Lancia Y è uscita di strada finendo per ribaltarsi. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Cisterna, ma l'incidente è stato autonomo. A bordo dell'utilitaria c'erano tre persone, tre delle quali soccorse dal 118 e trasportate all'ospedale dei Castelli. La terza è stata condotta al Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso, per dinamica, ma non in pericolo di vita.