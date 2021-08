È un giovane immigrato giunto da nemmeno una settimana dall'India ad Aprilia il ciclista travolto da un'auto lungo via dei Cinque Archi nel tardo pomeriggio a Campoverde.

A quanto sembra un'auto proveniente da via del Giglio si è in messa sulla carreggiata principale travolgendo il ciclista che è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso presso l'ospedale di Latina con un elicottero atterrato sul posto.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia insieme ai Carabinieri della Stazione di Campoverde.