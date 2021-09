Come tre giovani suoi coetanei comparsi nel videoclip intitolato Fame da lui realizzato, anche il rapper diciottenne Koussay7050 è stato coinvolto dalle indagini su un caso di gravi minacce ai danni di una ragazza in zona pub. E anche per lui, com'era accaduto per i primi tre, la Questura ha fatto scattare il Daspo Willy, ossia il divieto per un anno di frequentare pub e locali pubblici di intrattenimento. È solo l'ultimo atto di una serie di accertamenti avviati dopo i sospetti, degli investigatori, che il filmato e la traccia rap fossero stati pubblicati con lo scopo di rilanciare la fama e la forza di un gruppo di giovani emergenti nella scena latinense.