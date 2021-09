Ennesimo incendio nelle campagne alle porte della città. Un rogo è divampato questa mattina al confine tra Cisterna e Latina, più precisamente in via del Pozzo, nei pressi di Borgo Podgora. L'incendio ha interessato anche scarti, elettrodomestici abbandonati e pneumatici in quella che ha tutto l'aspetto di essere una piccola discarica a cielo aperto. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco in congedo di Cisterma, un'autobotte dei vigili del fuoco di Latina, la polizia locale e la protezione civile di Cisterna,