Nella giornata di ieri a Terracina, i carabinieri della locale aliquota radiomobile hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, un 33 enne del posto ed un 38 enne di Napoli. In particolare i suddetti, raggiunti dai militari operanti, mentre si affrontavano in una violenta colluttazione sorta per futili motivi , durante le operazioni di contenimento alle loro escandescenze, opponevano energica ed ingiustificata resistenza al personale dell'arma, recando ad entrambi gli operanti lesioni giudicate guaribili in gg 10.

Gli arrestati si trovano temporaneamente ai domiciliari in attesa di giudizio.