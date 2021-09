È bastato poco, l'altra notte per interrompere, la tranquillità che ormai da mesi aleggiava sul quartiere dei pub nel centro di Latina. In circostanze ancora poco chiare, un gruppo di giovani si sono picchiati al centro della strada e non hanno accennato a placarsi fin quando non è intervenuto uno degli steward che controllano la zona. Solo dopo sono arrivati poliziotti, chiamati in ritardo dai presenti, quando non c'era più nessuno dei protagonisti della zuffa, tantomeno testimoni che fossero in grado di riferire la loro identità e spiegare le cause dell'accaduto, ma sull'episodio sono in corso le indagini della Polizia per inquadrare il fenomeno nei particolari.



L'allarme è scattato una ventina di minuti circa prima dell'una di ieri notte, quando la zona dei pub non era particolarmente affollata. Tra i locali i clienti non mancavano, eppure il centralino della Questura non è stato sommerso di segnalazioni: solo una persona ha composto il 113 sullo smartphone per segnalare l'accaduto. A scontrarsi erano circa otto ragazzi piuttosto giovani: stando alle poche testimonianze raccolte, si sono fronteggiati in maniera piuttosto feroce, facendo cadere anche una transenna.

A differenza di quello che accadeva in passato, quando la violenza tra i giovani più esaltati viveva il suo naturale sfogo nelle zone più addentrate del rione della movida, ieri notte la zuffa è scoppiata all'inizio di via Neghelli, in prossimità del varco che viene chiuso nelle serate di maggiore afflusso per contingentare gli accessi. Un ragazzo è stato soccorso dagli amici e presentava il volto tumefatto per le botte prese.