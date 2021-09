Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera poco prima delle 20 a Latina Scalo, in via Senofane: il conducente di una Fiat Bravo ha perso il controllo della vettura ed è uscito fuori strada.

Non è escluso che possa aver accusato un malore mentre era alla guida ed è andato una volta che ha perso i sensi prima contro una pianta e in un secondo momento contro un albero che costeggia la strada, invadendo l'altra corsia. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118: si trattava di un codice rosso, uno di quelli della massima urgenza. Sono stati alcuni residenti della zona a sentire il botto e ad affacciarsi dalle finestre e hanno capito immediatamente la gravità della situazione. L'uomo è stato immediatamente soccorso dal personale medico ed è arrivata una eliambulanza che ha trasportato il ferito al Santa Maria Goretti in condizioni molto delicate a causa dei traumi riportati.