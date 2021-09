Gli agenti della Polizia Locale di Sermoneta Tripodi e Velardo, durante un servizio di controllo del territorio, con particolare riferimento alla regolarità delle autovetture, ha notato una Fiat Uno sospetta parcheggiata da diversi giorni nei pressi del centro commerciale Sermoneta Shopping Center. A seguito di accertamenti, l'auto è risultata provento di furto denunciato nelle scorse settimane presso la stazione carabinieri di Latina Scalo.

In collaborazione con i carabinieri della locale Stazione di Sermoneta, gli agenti hanno proceduto al controllo dell'auto attraverso la banca dati delle forze dell'ordine, rintracciando anche il proprietario, un cittadino residente a Latina a cui è stata già restituita la vettura. Le indagini dei carabinieri proseguono per stabilire se la vettura sia stata utilizzata per commettere qualche azione criminosa.

I servizi di controllo da parte della Polizia locale proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale.