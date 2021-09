Nel corso delle operazioni è stata rinvenuta merce verosimilmente ordinata dal suddetto con la stessa carta di credito, opportunamente sequestrata per gli ulteriori accertamenti del caso.

Esecuzione al decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un 26 enne di Gaeta, dopo che l'autorità giudiziaria, che ha condiviso le risultanze investigative dell'arma locale, lo ha ritenuto responsabile del reato di truffa consumata nell'anno 2020, tra i mesi di agosto e settembre, mediante il fraudolento acquisto per un valore di oltre 6.500 euro di merce varia, ordinata su siti on line utilizzando la carta di credito di un ignaro giovane del posto.

