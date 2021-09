La scorsa notte, a Latina, in via Litoranea, i carabinieri del locale Nor Sezione Radiomobile, nel corso di servizio di controllo del territorio, deferivano all'autorità giudiziaria un 22 enne del posto che, fermato alla guida di autovettura e sottoposto a perquisizione veicolare e personale veniva trovato in possesso di un involucro contenente grammi 0,75 sostanza stupefacente tipo hashish, occultato nel vano porta oggetti, ed altro involucro nascosto all'interno della tasca dei pantaloni contenente grammi 1,08 di analoga sostanza stupefacente, il tutto sottoposto sequestro.

Il suddetto rifiutava altresì di sottoporsi all'accertamento dello stato psicofisico dovuto all'assunzione sostanze stupefacenti, mentre, all'esito di verifica con apparato etilometrico, risultava avere un tasso alcolemico superiore a quello previsto tale da consentire il ritiro della patente di guida ed il sequestro amministrativo del veicolo.