La chiusura del Questore per motivi di ordine e sicurezza pubblica è stato notificato ai destinatari dai militari della Stazione Carabinieri di San Felice Circeo.

Il provvedimento è stato predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura ed è il frutto della costante sinergia tra Polizia di Stato e Carabinieri nel controllo del territorio, che è stato intensificato soprattutto nelle località meta di turismo per il periodo estivo.

Il Questore di Latina ha disposto la chiusura per 5 giorni di un locale di San Felice Circeo, che il 7 agosto scorso aveva somministrato alcolici a due ragazze minorenni.

