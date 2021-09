Sul posto anche i volontari Anc Sabaudia coordinati dal maresciallo Cestra che hanno lavorato insieme ai Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e successivamente pe la bonifica dell'area onde evitare nuovi focolai

Nonostante l'ordinanza sindacale sempre più spesso vengono accesi fuochi per pulire terreni dalle sterpaglie. Se poi la situazione sfugge ad ogni tipo di controllo allora la situazione può precipitare. E' quanto accaduto ieri sera non lontano dalla zona artigianale di Borgo San Donato. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Latina è stato tempestivo e quindi i danni sono stati limitati.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli