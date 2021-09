D'Amato: Oggi su oltre 7 mila tamponi nel Lazio e oltre 16 mila test antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 404 nuovi casi positivi (-26), sono 43 i casi in meno rispetto a sabato 28 agosto, 8 i decessi ( = ) compresi i recuperi, 448 i ricoverati (+2), 65 le terapie intensive (-2) e 921 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 204".

***Stasera il Lazio arriverà a 8 milioni di somministrazioni, il 78% della popolazione over 12 ha completato l'iter vaccinale. Un risultato importante analogo a quello di Paesi europei. Obiettivo raggiungere quota 85%;

***Test Scuola: oltre 17 mila test salivari a campione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado (saranno ripetuti dopo 15 giorni). Nello specifico saranno effettuati: 2.819 test nella Asl Roma 1, 3.661 (Asl Roma 2), 1.821 (Asl Roma 3), 986 (Asl Roma 4), 1.530 (Asl Roma 5), 1.746 (Asl Roma 6), 1.420 (Asl Frosinone), 1.814 (Asl Latina), 869 (Asl Viterbo) e 415 (Asl Rieti);

***Monoclonali: il 22° Monitoraggio AIFA sugli anticorpi monoclonali vede il Lazio in testa alle Regioni per l'utilizzo delle cure con anticorpi monoclonali (1.209 in totale). Un buon risultato



Il dettaglio nelle Asl e nelle province laziali

Asl Roma 1: 62 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

*** Asl Roma 2: 111 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi.

*** Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl Roma 4: 25 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl Roma 5: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl Roma 6: 38 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

***Nelle province si registrano 99 nuovi casi:

*** Asl di Frosinone: si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl di Latina: si registrano 32 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl di Rieti: si registrano 14 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

*** Asl di Viterbo: si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.