Dopo quattro anni al comando dei carabinieri del reparto Territoriale di Aprilia, Riccardo Barbera ormai promosso colonnello, si prepara a lasciare il comune nord pontino per ricoprire il prestigioso incarico di comandate provinciale dei carabinieri a Pescara in Abruzzo. Per questo ieri mattina il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha voluto incontrare il colonnello per salutarlo, ringraziarlo dell'impegno profuso da lui e dall'Arma per prevenire e contrastare l'illegalità sul territorio e augurargli buona fortuna per il nuovo incarico. "Ieri mattina – ha detto in sindaco Antonio Terra - ho salutato il colonnello Riccardo Barbera, già comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia, che tra qualche giorno assumerà il comando provinciale a Pescara. Oltre a ringraziarlo – a nome dell'intera città – per la professionalità e l'impegno mostrato nel corso del suo incarico in città, ho voluto augurargli un buon lavoro nel nuovo contesto territoriale, dove – son certo – saprà assicurare la massima dedizione e conseguire importanti risultati".