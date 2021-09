Incidente mortale al km 14 Della via Nettunense. un uomo in sella ad uno scooter ha centrato prima una Fiat Panda che stava per mettersi dentro ad un distributore e poi una volta caduto a terra è finito contro un'altra Fiat che proveniva sempre in senso opposto. La vittima è deceduta sul colpo. Inutile infatti l'intervento del personale del 118 che ha fatto atterrare sul posto anche un elicottero. I rilievi sono affidati alle carabinieri del radiomobile di Velletri.