Proseguono i controlli nelle zone della movida, potenziati dal Questore di Latina anche con pattuglie in borghese e finalizzati soprattutto a contrastare il deprecabile fenomeno della vendita di alcolici ai minorenni, dopo che nelle scorse settimane si sono registrati episodi di coma etilico tra i giovanissimi.

