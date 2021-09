I carabinieri di Gaeta hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un 20enne del posto, per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Il giovane, durante una lite animata con un proprio collega di lavoro, minacciava lo stesso con una pistola tipo taser. I militari di Gaeta, intervenuti subito dopo la chiamata al 112, oltre al citato taser rinvenivano occultati all'interno dello zaino del 20enne, una pistola ad aria compressa, 35 biglie in acciaio ed uno sfollagente.

Le armi, detenute in maniera illegale, sono state poste sotto sequestro.