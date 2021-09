I carabinieri di Latina sono intervenuti in centro città in quanto veniva segnalata la presenza di un uomo armato di coltello. Quest'ultimo, rintracciato in evidente stato di ebbrezza alcolica, veniva identificato e sottoposto a perquisizione personale, venendo trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm.18 (diciotto) di cui 8 (otto) di lama e denunciato in stato di libertà per porto abusivo arma bianca: l'arma veniva sottoposta a sequestro