i suddetti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

in particolare, durante le operazioni di perquisizione svolte presso l'abitazione dei suddetti, venivano rinvenute e sequestrate 13 piante di marijuana alte 1,5 metri dal peso lordo totale di circa 20 kg, coltivate nel giardino di casa.

Nel corso della mattinata odierna, a Campoverde (Aprilia), nell'ambito di attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri del locale Comando Stazione, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili di Roma, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, due persone originarie di Roma, rispettivamente un 58enne ed un 28enne residenti del posto.

