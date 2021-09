Gli animi sono troppo spesso tesi tra i giovani frequentatori del quartiere dei pub, e i fatti dimostrano come il rischio di risse e normali aggressioni sia sempre dietro l'angolo, nonostante gli sforzi dei gestori dei locali notturni nel campo della sicurezza. L'ultimo episodio di violenza si è registrato domenica, quando alcuni ragazzi si sono fronteggiati e poi si sono inseguiti si via Neghelli, prima che uno di loro risolvesse la questione colpendone un altro alla testa con una bottiglia di vetro, il tutto tra un gruppo di adolescenti che li circondavano e incitavano.

Le informazioni sono frammentarie perché nessuno ha fornito testimonianze utili alle forze di polizia e la vittima a quanto pare non ha formalizzato la denuncia. Ovviamente quando è arrivata una pattuglia dei Carabinieri erano già scappati tutti, compreso il giovane ferito che è riuscito a nascondersi in uno dei parcheggi adiacenti al quartiere della movida, per poi riapparire al momento opportuno per tornare a bere con gli amici: a quanto pare non aveva subito gravi conseguenze, ma si è presentato tra i pub ancora sporco di sangue.