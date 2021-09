nel corso delle prime ore della mattinata odierna i militari della sezione operativa del compagnia di latina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari emessa rispettivamente nei confronti di:

j.m. nato in tunisia cl.87 dimorante a latina, allo stato ristretto presso la casa circondariale di velletri;

d.s.g. nato a latina cl.1971 abitante a latina;

la misura cautelare, emessa dal gip di latina, su richiesta della locale procura della repubblica (sost- dott. de luca) recepisce le risultanze investigative raccolte dai militari operanti nel corso delle indagini permettendo di raccogliere gravi indizi di reato nei confronti degli odierni indagati in relazione al compimento di nr.5 furti con strappo commessi in latina tra i mesi di aprile e maggio 2021.

in particolare, ai fini della individuazione della rispettive responsabilita' in capo agli indagati, risultano essere stati determinati: le dichiarazioni rese dalle vittime in sede di denuncia e/o di sommarie informazioni testimoniali soprattutto in riferimento alla fattezze fisiche dell'aggressore e dell'autovettura utilizzata; gli accertamenti effettuati tramite il sistema gps di cui l'autovettura risultava essere dotata e che ha consentito di collocare la stessa nel luogo e negli orari di compimento delle azioni criminose; gli accertamenti effettuati mediante l'applicativo s.a.r.i. (sistema automatico riconoscimento immagini) che ha fornito una comparazione fisionomica dell'autore materiale del fatto con l'indagato j.m. del 99,98%

i molteplici servizi di o.c.p. svolti dai militari operanti che hanno consentito di appurare che l'autovettura in questione fosse in uso a d.s.g. e che entrambi gli indagati si trovassero presenti sul luogo ed al momento dei fatti.

le modalita' e le circostanze dei fatti delittuosi in argomento, cosi' come emerso dagli elementi investigativi raccolti, denotano una particolare spregiudicatezza delle condotte, una significativa pericolosita' sociale e come i comportamenti tenuti presentano i caratteri della serialita'. infatti, nei vari fatti reati e' stato possibile evidenziare come le varie azioni fossero eseguite con le medesime modalita', in concorso con piu' persone, con suddivisione dei compiti (d.s.g. autista dell'autovettura usata per la fuga e j.m. autore materiale) e come anche i luoghi di realizzazione e la tipologia delle vittime fosse effettuata con particolare attenzione (principalmente ragazzi giovani o donne anche di eta' anziana).