Ieri a Formia nell' ambito di predisposti servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del n.o.rm. -sezione operativa della locale compagnia, hanno tratto in arresto un 57enne e denunciata una 54enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare l'uomo è stato trovato in possesso, mentre si trovava alla guida di motoveicolo, di gr. 10 di cocaina suddivisa in dosi opportunatamente occultate in un marsupio. la successiva perquisizione domiciliare operata dal personale dell'arma, ha consentito altresì di rinvenire un bilancino di precisione, euro 1.945 in contanti, quale provento di spaccio , materiale utile al confezionamento dello stupefacente e residui della stessa sostanza. questi ultimi unitamente a carta tipo cellophane, stavano per essere alienati dalla donna ivi convivente, che veniva sorpresa nel tentativo di gettarli nel water all'arrivo dei militari.

il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l'arrestato trasferito presso la casa circondariale di Rieti .